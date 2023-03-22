Казаков назвал причину ухода Талалаева из «Торпедо»

Известный журналист Илья Казаков рассказал о том, что «Торпедо» отменило запланированный сбор, перед фактом чего был поставлен главный тренер команды Андрей Талалаев. Напомним, сегодня, 22 марта, 50-летний специалист был отправлен в отставку.

«Если вы накануне отъезда команды на сбор решаете его отменить, поставив тренера перед фактом — возможно, вы сэкономите деньги, но тренера надо будет искать нового», — написал Казаков в своём телеграм-канале.

Талалаев возглавил «Торпедо» в октябре прошлого года. Под его руководством московская команда провела 12 матчей, девять из которых проиграла. После 20 туров РПЛ «автозаводцы» набрали восемь очков, расположившись на последнем 16-м месте в турнирной таблице.