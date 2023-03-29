Клотет: «Моя задача — построить в «Торпедо» скоростной динамичный футбол»

Главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет, возглавивший «автозаводцев» вчера, 28 марта, рассказал о своих задачах в московском клубе.

Испанский специалист заявил, что хочет привить команде скоростной динамичный футбол с быстрым выходом из обороны в атаку.

«Футбол — это долгосрочное событие. Я пришёл во время сезона, и моя задача объединить команду. Мы должны быть конкурентоспособны и биться в каждом матче», — приводит слова Клотета Sport24.

После 20 туров РПЛ «Торпедо» замыкает турнирную таблицу, имея в своём активе 10 набранных очков. Свой следующий матч московская команда проведёт в воскресенье, 2 апреля, против «Ростова». Начало этой встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.