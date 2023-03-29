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Машкарин прокомментировал назначение Клотета в «Торпедо»

29 Марта 2023 • 16:09 Комментировать
Ростов
...
Торпедо Москва
02.04 19:00

Бывший футболист столичного «Торпедо» Денис Машкарин высказался о назначении Жозепа Клотета на тренерский пост «автозаводцев».

«Честно говоря, я не следил за испанским специалистом. Но раз «Торпедо» сделало такой выбор, значит, они понимали, кого приглашают и для чего. Может, решить задачу, чтобы остаться в Премьер-лиге», — заявил экс-защитник «автозаводцев» в интервью изданию «РБ Спорт». Машкарин отметил, что ничего особенного не ждёт от испанского специалиста. Отдельно эксперт рассказал, что не стал бы ничего тактически менять на месте нового наставника команды.

Напомним, что Жозеп Клотет официально возглавил «Торпедо» вчера, 28 марта, сменив Андрея Талалаева. Московский клуб находится на последнем месте в турнирной таблице Премьер-лиги, набрав лишь 10 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Денис Машкарин Жозеп Клотет
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