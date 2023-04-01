Тихонов: «Торпедо» неплохо смотрится после зимнего перерыва, но «Ростов» — это очень неудачная кочка»

Экс-полузащитник «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов высказался о матче 21-го тура РПЛ, в котором «Ростов» примет на своём поле «Торпедо».

По мнению эксперта, после зимней паузы московская команда смотрится неплохо, однако «Ростов», идущий сейчас на второй строчке турнирной таблицы РПЛ, должен обыгрывать «автозаводцев» на домашнем стадионе.

«Торпедо» очень неплохо смотрится после зимнего перерыва. Но «Ростов» — это очень неудачная кочка на пути. Южане только что выбились на вторую строчку чемпионата, и будет огромным провалом упустить её в матче с замыкающим таблицу соперником», — приводит слова Тихонова Metaratings.

Напомним, что на данный момент «Торпедо» занимает последнее 16-е место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав 10 очков в 20 проведённых встречах. Матч «Ростов» — «Торпедо» состоится завтра, 2 апреля. Начало — в 19:00 по московскому времени.