«Торпедо» объявило о переходе бразильского нападающего Андре Фелипе на правах свободного агента. Контракт 32-летнего футболиста с московским клубом рассчитан до конца текущего сезона.

Фелипе известен по выступлениям за такие клубы, как лиссабонский «Спортинг» и французский «Бордо». Однако большую часть карьеры южноамериканский форвард провёл у себя на родине. До «Торпедо» последним местом работы футболиста был бразильский «Куяба», в составе которого он провёл в прошлом году 21 матч и забил три гола.

После 20 туров РПЛ «Торпедо» замыкает турнирную таблицу с восемью набранными очками в своём активе. Свой следующий матч «автозаводцы» проведут 2 апреля против «Ростова». Начало — в 19:00 по московскому времени.