Агент Голенкова прокомментировал возможный переход нападающего в «Крылья Советов»

Агент Андрей Талаев, представляющий интересы нападающего «Ростова» Егора Голенкова, высказался о возможном переходе игрока в «Крылья Советов». Ранее «Евро-Футбол.Ру» сообщал, что 23-летний форвард может перебраться летом в самарский клуб, если команду покинет Владимир Писарский.

«Под этими новостями нет вообще никакой почвы. Егор — игрок «Ростова», сейчас он стал получать больше игрового времени и не рассматривает никакие другие предложения, включая Самару», — цитирует Талаева Metaratings.

Представитель футболиста отметил, что «Ростов» также не планирует отпускать своего нападающего.

В текущем сезоне Голенков принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых забил пять голов и записал на свой счет три ассиста.

Контракт игрока с клубом рассчитан до 2026 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в 500 тысяч евро.