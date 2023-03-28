Президент «Торпедо»: «Клотет умеет успешно развивать игроков и выстраивать зрелищный футбол»

Президент «Торпедо» Ярослав Савин высказался о назначении Хосепа Клотета на пост наставника команды.

«Мы вдохновлены согласием Хосепа принять предложение возглавить «Торпедо». У нового тренера большой опыт работы. Он умеет успешно развивать игроков, выстраивать зрелищный и эффективный футбол», — цитирует Савина официальный телеграм-канал столичного клуба.

После 20 туров «Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав десять очков. В предстоящем матче «автозаводцы» сыграют с «Ростовом», поединок пройдет 2 апреля, начало — в 19:00 по мск.