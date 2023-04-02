Лангович высказался о своём голе в ворота «Торпедо»

Защитник «Ростова» Андрей Лангович высказался о своём голе в ворота московского «Торпедо» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги.

«Щетинин покатил мне такую изумительную передачу. Сразу понял, что буду бить. На тренировках, если один из десяти таких залетит, это уже хорошо», - заявил игрок в эфире «Матч Премьер».

Напомним, что по итогу «Ростов» одержал победу со счётом 2:1, а Лангович был признан лучшим игроком встречи.

Подопечные Валерия Карпина смогли остаться на втором месте в турнирной таблице и сохранить отставание от питерского «Зенита» на семь очков. «Торпедо» же продолжает замыкать турнирную таблицу.