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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Лангович высказался о своём голе в ворота «Торпедо»

02 Апреля 2023 • 21:28 Комментировать
Ростов
2:1
Торпедо Москва
окончен

Защитник «Ростова» Андрей Лангович высказался о своём голе в ворота московского «Торпедо» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги.

«Щетинин покатил мне такую изумительную передачу. Сразу понял, что буду бить. На тренировках, если один из десяти таких залетит, это уже хорошо», - заявил игрок в эфире «Матч Премьер». 

Напомним, что по итогу «Ростов» одержал победу со счётом 2:1, а Лангович был признан лучшим игроком встречи. 

Подопечные Валерия Карпина смогли остаться на втором месте в турнирной таблице и сохранить отставание от питерского «Зенита» на семь очков. «Торпедо» же продолжает замыкать турнирную таблицу. 

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Ростов Андрей Лангович
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