Агент рассказал, есть ли конфликт между Каймаковым и Талалаевым

Стипе Лапич, агент полузащитника «Торпедо» Михаила Каймакова, заявил, что у его клиента нет конфликта с главным тренером команды Андреем Талалаевым.

Отметим, что в весенней части сезона 24-летний футболист выходил на поле лишь в 19-м туре РПЛ против «Урала», который завершился победой команды из Екатеринбурга со счётом 1:0.

«Просто на прошлый матч он не попал в окончательную заявку. Но Михаил перед этим выходил на замену на 30 минут и сделал больше многих, что подтверждает статистика», — цитирует агента «РБ Спорт».

В текущем сезоне Каймаков провёл за «Торпедо» 13 матчей, не отметившись в них результативными действиями.