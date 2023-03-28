Булыкин высказался о назначении Клотета в «Торпедо»

Бывший футболист российской сборной Дмитрий Булыкин высказался о назначении Хосепа Клотета в столичное «Торпедо».

«Оценить мы сможем через хотя бы полгода, в конце сезона. Скорее всего, ему потом дадут поработать, но, учитывая, что у «Торпедо» ситуация плачевная, им будет тяжело выкарабкаться, и будет этот тренер работать в Первой лиге», — заявил экс-нападающий «Аякса» и «Локомотива» в интервью «Газете.Ру».

Напомним, что испанский специалист был назначен на тренерский пост «Торпедо» сегодня, 28 марта. Предыдущими местами работы Клотета были итальянские «Брешиа» и СПАЛ, а также английский «Бирмингем». «Автозаводцы» находятся на последней строчке в турнирной таблице Премьер-лиги с десятью баллами.