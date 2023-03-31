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После жалоб Карпина «Ростов» уволил агронома – он работал в клубе более 20 лет

31 Марта 2023 • 14:15 Комментировать (2)
Ростов
...
Торпедо Москва
02.04 19:00

После февральской кубковой игры против «Урала» главный тренер «Ростова» Валерий Карпин пожаловался на качество поля. Как следствие, клуб уволил Альберта Ченибалаяна – он занимался газонами на футбольных стадионах Ростова-на-Дону с начала нулевых годов.

«С недавних пор я ни на «Ростов Арене», ни на «Олимп‑2» не работаю. Уволили за полтора часа, хотя проработал я здесь в общей сложности более 20 лет. Обвинили в том, что подготовил поле ненадлежащего качества, редко появлялся на арене. При этом комиссию качество поля устроило, соперника - тоже. Но, видимо, команды находились не в равных условиях, поэтому в поражении обвинили меня», - сказал специалист, чьи слова приводятся на сайте «Матч ТВ».

Ченибалаян выразил сожаление от того, что решение принималось людьми, которые не разбираются в вопросе. Специалист отметил, что лучше подготовить футбольное поле в тех условиях, которые были, не представлялось возможным.

На текущий момент «Ростов» занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. От лидирующего «Зенита» команда Валерия Карпина отстаёт на семь зачётных баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Валерий Карпин
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Комментарии (2)
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CELTIC FROST
31 Марта 2023 в 14:51
Ничего нового. Традиционное развитие событий: шумиха, неразбериха, поиск виновных, наказание невиновных, награждение непричастных.
ингерман
31 Марта 2023 в 14:40
ай скора карпуха во фсем абвиниц воробьеф каторы семена травы скливали.. А-ха-ха-ха! )))
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