Талалаев покинул «Торпедо»

Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев расторг контракт с московским клубом по обоюдному согласию сторон, сообщает Sport24.

Напомним, 50-летний специалист возглавил «автозаводцев» 13 октября прошлого года, сменив на этом посту Александра Бородюка.

После 20 туров РПЛ «Торпедо» занимает последнее 16-е место в турнирной таблице, имея в своём активе восемь набранных очков. Свой следующий матч «автозаводцы» проведут 2 апреля против «Ростова». Начало — в 19:00 по московскому времени.

Помимо «Торпедо», в своей тренерской карьере Талалаев возглавлял «Ахмат», «Крылья Советов», «Химки», «Пюник», «Тамбов» и нижегородскую «Волгу».