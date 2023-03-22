Руслан Нигматуллин: «Никакой тренер не сможет спасти «Торпедо»

Бывший российский голкипер Руслан Нигматуллин сделал заявление касательно ухода Андрея Талалаева с поста рулевого московского «Торпедо».

«Кажется, никакой тренер уже не сможет спасти «Торпедо». Талалаев очень хороший специалист, он способен решать турнирные задачи. Но сейчас он попал в тупик», - рассказал Нигматуллин «Чемпионату».

Как добавил эксперт, в уходе Талалаева из клуба виноват не сам специалист, а клуб.

Талалаев пришёл в «Торпедо» в октябре, однако под его руководством «автозаводцы» так и не смогли ни разу победить на футбольном поле. Ранее тренер неоднократно жаловался на отсутствие усилений зимой.