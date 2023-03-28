Сенников — о назначении Клотета в «Торпедо»: «Никто этого испанского специалиста не знает»

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Сенников отреагировал на назначение Жозепа Клотета на пост наставника московского «Торпедо».

«Непонятная ситуация с этим назначением Клотета в «Торпедо». Никто особо этого испанского специалиста не знает, но в «Торпедо» есть много иностранцев. Может, с ними он найдет общий язык», — приводит слова Сенникова «РБ Спорт».

Эксперт отметил, что бывший рулевой «Торпедо» Андрей Талалаев проделал хорошую работу, пусть команда не выигрывала каждый матч, но всегда оказывала достойное сопротивление. Сейчас «автозаводцам» будет тяжело сохранить прописку в РПЛ, но чудеса случаются, добавил Сенников.

«Торпедо» занимает последнее место в чемпионате России, набрав десять очков за 20 туров.