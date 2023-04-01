Радимов: «Карпин - тонкий психолог»

Бывший футболист питерского «Зенита» Владислав Радимов одобрительно прокомментировал работу Валерия Карпина в «Ростове». После двадцати туров клуб набрал 41 очко - это высшее достижение «Ростова» за все время участия в чемпионате России после двадцати туров. Радимов считает, что Карпину удалось усыпить бдительность конкурентов.

- Да, Карпин такой тонкий психолог и немного авантюрист, принижает всегда, мол, мы тут плохо сыграли, состав недостаточный, еще что-то... И он это правильно делает, - цитирует слова Радимова «РБ Спорт».

В 21-м туре российского чемпионата «Ростову» предстоит сыграть с московским «Торпедо».