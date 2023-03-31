Уволенный агроном – о Карпине: «Решил, что он великий, а все остальные чмошники…»

После жалобы Валерия Карпина на качество газона был уволен агроном, который работал на стадионах «Ростов Арена» и «Олимп-2» более 20 лет. После увольнения Альберт Ченибалаян дал комментарий.

По словам Ченибалаяна, эта история научила его тому, что при работе нужно ставить конкретные условия.

«Если нет, то надо всё бросать - пускай делают сами. Пускай Карпин поле делает», - сказал специалист, чьи слова приводит на своих страницах «Чемпионат».

Ченибалаян отметил, что его сделали крайним, хотя в процессе работы с газоном работодатели требовали от него экономии на различных вещах.

«На это всё ещё влияют погода и деньги. А тебе говорят, что вот здесь поэкономим, там поэкономим. Потом получается так, что чего-то не сделалось - агроном крайний», - сказал Ченибалаян.

Также специалист бросил колкую фразу в отношении главного тренера «Ростова» Валерия Карпина.

«Когда человек проиграл, обвинил тебя, решив, что он великий, а все остальные чмошники… Ну пускай ты будешь деловой. Все деловые. Время расставит всё на свои места», - сказал агроном.

Добавим, что «Ростов» сейчас занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. От лидирующего «Зенита» команда Валерия Карпина отстаёт на семь очков.