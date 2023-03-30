Клотет рассказал, чем российский футбол похож на итальянский

Главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет рассказал, чем российский футбол схож с итальянским. Напомним, ранее испанский специалист возглавлял «Брешию» и СПАЛ.

По словам Клотета, в России футбол такой же интенсивный, организованный и дисциплинированный, как и в Италии.

«Также ваш футбол конкурентоспособен, и, возможно, тактически такой же современный, как и итальянский. Надеюсь, что я скоро привыкну к российскому футболу», — приводит слова Клотета Sport24.

Клотет возглавил «Торпедо» 28 марта, сменив на этом посту Андрея Талалаева. После 20 туров РПЛ «автозаводцы» расположились на последнем 16-м месте в турнирной таблице, набрав 10 очков. Свой следующий матч московская команда проведёт 2 апреля против «Ростова». Начало — в 19:00 по московскому времени.