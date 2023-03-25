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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой прокомментировал возможное назначение Клотета в «Торпедо»

25 Марта 2023 • 18:34 Комментировать
Ростов
...
Торпедо Москва
02.04 19:00

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о возможном назначении Хосепа Клотета на пост главного тренера «Торпедо».

«Можно ли это назвать шагом отчаяния? Всегда с иронией воспринимаешь появление в РПЛ непонятных никому людей», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

По мнению эксперта, у «Торпедо» есть шансы на сохранение прописки в РПЛ в том случае, если команде присудят еще несколько технических побед.

После 20 туров столичный клуб располагается на последней строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав десять очков. До зоны стыковых матчей «Торпедо» не хватает семь баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Александр Мостовой Хосеп Клотет
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РОСТОВ ТОРПЕДО МОСКВА
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