Мостовой прокомментировал возможное назначение Клотета в «Торпедо»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о возможном назначении Хосепа Клотета на пост главного тренера «Торпедо».

«Можно ли это назвать шагом отчаяния? Всегда с иронией воспринимаешь появление в РПЛ непонятных никому людей», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

По мнению эксперта, у «Торпедо» есть шансы на сохранение прописки в РПЛ в том случае, если команде присудят еще несколько технических побед.

После 20 туров столичный клуб располагается на последней строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав десять очков. До зоны стыковых матчей «Торпедо» не хватает семь баллов.