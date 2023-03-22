Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал уход Андрея Талалаева с поста главного тренера «Торпедо».

«Я ожидал такой исход. Талалаев совершил ошибку. Я вообще с ним в хороших отношениях и знаю его, как грамотного специалиста. Но он, видимо, подумал, что он великий. Он полез в команду, которая ничего из себя не представляет. Андрей думал, что поднимет их. Но нет, это невозможно практически. Ну, Бесков Константин Иванович, может быть, и мог сделать такое. Он из любого дерьма делал конфетку. Но Талалаев все-таки не такого уровня.

Нельзя соваться туда, где ничего не светит. Готовая команда из середины таблицы - это нормальный вариант. И тут можно работать и строить коллектив. А из таких низов - невозможно. «Торпедо» это увольнение никак не поможет. Им абсолютно ничего не светит. У них нет никого. Это команда уровня ФНЛ», - сказал Пономарёв.