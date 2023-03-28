Игнатьев прокомментировал назначение Клотета на тренерский пост «Торпедо»

Бывший наставник столичного «Торпедо» Борис Игнатьев прокомментировал назначение Хосепа Клотета на пост тренера «автозаводцев».

«Нужен ли человек такого калибра? С учётом всего того, что происходит и в турнирной таблице, и в командных делах тратить на него большие средства? Или это перспектива — например, поставили ему задачу через полтора года вывести команду в Высшую лигу», — заявил известный специалист, чьи слова приводит «Газета.Ру». Игнатьев также отметил, что не может комментировать правильность этого решения руководства «автозаводцев», поскольку Борис Петрович не знает, что из себя представляет новый тренер.

Напомним, что Хосеп Клотет сегодня, 28 марта, официально возглавил аутсайдера Российской премьер-лиги, сменив Андрея Талалаева. На счету «Торпедо» 10 очков после 20 матчей чемпионата.