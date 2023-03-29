Агент Чернова: «Ростов» не начинал переговоры по выкупу или продлению аренды»

Александр Маньяков, представитель защитника Евгения Чернова, высказался о возможном выкупе игрока «Ростовом».

«Пока никакого движения нет, «Ростов» не начинал переговоры по выкупу или продлению аренды. «Краснодар» пока свою позицию не озвучивал. Еще рано. Думаю, ближе к маю будет о чем поговорить», — заявил руководитель спортивного агентства FM Sports Agency, чьи слова приводит издание «РБ Спорт».

Напомним, что арендное соглашение 30-летнего защитника с «жёлто-синими» действует до конца нынешнего сезона. В футболке «Ростова» Чернов провёл 25 матчей в рамках всех состязаний, отдав одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,2 миллиона евро.