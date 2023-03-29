Новый тренер «Торпедо» Клотет: «У нас в Испании всех, кого зовут Жозеп, можно называть и Пеп»

Новый наставник столичного «Торпедо» Жозеп Клотет ответил на вопрос о том, как его можно называть.

«У нас в Испании всех, кого зовут Жозеп, можно называть и Пеп», — заявил специалист в интервью изданию «РБ Спорт». Также Клотет высказался о своём известном тёзке, отметив, что Гвардиола является одним из самых талантливых тренеров мира, изменивший футбол в Испании и всей Европе.

Напомним, что Жозеп Клотет возглавил аутсайдера Российской премьер-лиги вчера, 28 марта. Прежде испанец тренировал такие команды, как «Бирмингем», «Брешия» и СПАЛ.