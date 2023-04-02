Ветеран «Спартака» считает, что «Торпедо» может остаться в РПЛ

Бывший футболист московского «Спартака» Юрий Гаврилов высказался о перспективах столичного «Торпедо» на то, чтобы остаться в Российской премьер-лиге по итогам нынешнего сезона.

Эксперт считает, что «черно-белые» будут бороться до конца.

«Какое бы ни было плачевное положение в турнирной таблице, я думаю, что у ребят же есть какое-никакое самолюбие все-таки», - приводит слова Гаврилова «Газета.Ру».

Сегодня, 2 апреля, «Торпедо» в матче 21-го тура РПЛ на выезде сыграет против «Ростова». Это будет первый матч команды под руководством испанского специалиста Жозепа Клотета.