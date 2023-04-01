Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Глебов: «Не знаю, кто такой Клотет, но мы готовы к «Торпедо» на 200 процентов»

01 Апреля 2023 • 08:24 Комментировать
Ростов
...
Торпедо Москва
02.04 19:00

Капитан «Ростова» Данил Глебов прокомментировал недавнее назначение на тренерском мостике будущего соперника своего клуба – столичного «Торпедо». А также высказался о грядущей игре.

«Не знаю, кто такой Пеп Клотет. Может быть, по телевизору покажут, и мы посмотрим, кто это. Но никакой недооценки соперника у нас нет, нам всегда непросто даются игры с аутсайдерами», - цитирует Глебова «Матч ТВ».

Напомним, что 28 марта «автозаводцев» возглавил испанский 45-летний специалист Жозеп Клотет, ранее он работал с итальянскими клубами «Брешия» и СПАЛ.

«Мы должны быть готовы к этой игре даже не на 100 процентов, а на все 200», - добавил Глебов.

«Ростов» и «Торпедо» завершат 21 тур РПЛ, который стартует сегодня.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Ростов Данил Глебов Жозеп Клотет
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РОСТОВ ТОРПЕДО МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
01.04.23 в 14:00
Пари НН Пари НН
Локомотив Москва Локомотив Москва
2.95 3.65 2.35
Видео
01.04.23 в 14:00
Динамо Москва Динамо Москва
Сочи Сочи
2.18 3.65 3.25
Видео
01.04.23 в 16:30
Спартак Москва Спартак Москва
Ахмат Ахмат
1.65 4.30 5.00
Видео
01.04.23 в 19:00
Зенит Зенит
Урал Урал
1.25 6.60 11.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 01 Апреля
09:21 · Россия. Премьер-лига
Бубнов дал прогноз на матч «Пари НН» - «Локомотив»
09:20 · Россия. Премьер-лига
Агент Селюк: «Гогуа может играть в любой команде — от «Зенита» до «Спартака» с «Локомотивом»
09:12 · Россия. Премьер-лига
Спиридонов: «Сейчас на стадионах РПЛ уже некому пить пиво»
09:06 · Россия. Премьер-лига
Смородская: «В «Локомотиве» я хорошо общалась со всеми, кроме Мануэла Фернандеша»
08:49 · Россия. Премьер-лига
Уткин: «Дзюба - мой кормилец»
08:40 · Россия. Премьер-лига
Кафанов: «Помазун заслужил вызов в сборную России отличной игрой»
08:24 · Россия. Премьер-лига
Глебов: «Не знаю, кто такой Клотет, но мы готовы к «Торпедо» на 200 процентов»
08:14 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «Локомотиву» будет очень тяжело попасть в стыки»
08:03 · Россия. Премьер-лига
Янбаев: «Российским игрокам не надо ехать в условный «Галатасарай»
07:57 · Россия. Премьер-лига
Гранат предположил, что «Динамо» может побороться за серебро РПЛ
07:33 · Россия. Премьер-лига
Радимов – о матче «Динамо» - «Сочи»: «Это будет бойня»
07:27 · Россия. Премьер-лига
Янбаев рассказал о самом слабом месте «Локомотива»
07:20 · Россия. Премьер-лига
Торбинский объяснил, почему не перешёл в «Валенсию»
07:18 · Россия. Премьер-лига
Янбаев назвал причину провальной игры «Локомотива» осенью
07:14 · Россия. Премьер-лига
Дивеев высказался об интересе лондонского «Арсенала»
Все новости
Рекомендуем