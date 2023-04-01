Глебов: «Не знаю, кто такой Клотет, но мы готовы к «Торпедо» на 200 процентов»

Капитан «Ростова» Данил Глебов прокомментировал недавнее назначение на тренерском мостике будущего соперника своего клуба – столичного «Торпедо». А также высказался о грядущей игре.

«Не знаю, кто такой Пеп Клотет. Может быть, по телевизору покажут, и мы посмотрим, кто это. Но никакой недооценки соперника у нас нет, нам всегда непросто даются игры с аутсайдерами», - цитирует Глебова «Матч ТВ».

Напомним, что 28 марта «автозаводцев» возглавил испанский 45-летний специалист Жозеп Клотет, ранее он работал с итальянскими клубами «Брешия» и СПАЛ.

«Мы должны быть готовы к этой игре даже не на 100 процентов, а на все 200», - добавил Глебов.

«Ростов» и «Торпедо» завершат 21 тур РПЛ, который стартует сегодня.