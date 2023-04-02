Карпин: «Лангович и Чернов в принципе не забивают»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Торпедо» (2:1).

- В ситуациях, когда есть удаление, как правило, принято разделять игра на до и после. Что скажете об игре команды до того, как остались в меньшинстве, и в оставшееся время?

- Пока играли в равных составах, всё было под контролем, всё было нормально. Моменты создавались, пенальти заработали. Но потом случилось удаление. Мы продолжили прессинговать, также перестроились на 4-2-3. В принципе, многое получалось после удаления. Второй тайм начали так же, не поменяли ничего. Потом уже, когда второй забили, перестраивались на 5-3-1, но не успели чуть и пропустили в наши ворота гол. Уже замены были готовы, но не успели.

- По пенальти. Выбор пенальтиста был обозначен заранее, кто бьет и в какой последовательности, либо парни решили на поле?

- Два пенальтиста у нас есть. Раньше был один Полоз, сейчас есть Осипенко. Либо один, либо второй.

- Они между собой решали?

- Да. Нарешали.

- Что скажете о голах Ланговича и Чернова? Насколько часто залетает что-то подобное у них на тренировках, что сказали им в качестве похвалы? Либо наоборот как-то над ними подшутили.

- На тренировках никогда не забивают, тем более так. Они в принципе не забивают. А так тем более. Чистая случайность.

- Карточка Глебова. Не вызывает ли вопросов финальная санкция, красная?

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- Не знаю. Момента не видел, пошел в отбор, видимо, не успел в мяч сыграть, сыграл в ногу, а судьи там уже решают.

- По заменам. Что скажете о них? Потому что их приходилось делать с поправкой на удаление и пропущенный мяч. Насколько все вошли так, как надо?

- Раз выиграли, значит, вошли. А все замены были направлены или сделаны из-за того, что было удаление, перестраивались на другую схему, поэтому даже выпустили еще одного защитника, центрального защитника Прохина уже в конце выпустили опорным полузащитником. Так всё в авральном режиме.

- Но сработало?

- Раз выиграли, значит, сработало.