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Бородюк не стал комментировать назначение Клотета в «Торпедо»

28 Марта 2023 • 15:06 Комментировать
Ростов
...
Торпедо Москва
02.04 19:00

Российский тренер Александр Бородюк высказался о назначении Хосепа Клотета на пост наставника «Торпедо». Напомним, ранее столичный клуб покинул Андрей Талалаев.

«Все вопросы к руководству клуба. Пусть «Торпедо» проведет с этим тренером три матча, и тогда дам развернутый комментарий», — приводит слова Бородюка «РБ Спорт».

После 20 туров «Торпедо» занимает последнюю строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе десять набранных очков. В предстоящем матче подопечные Клотета сыграют в гостях с «Ростовом», игра пройдет 2 апреля и начнется в 19:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Александр Бородюк Хосеп Клотет
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РОСТОВ ТОРПЕДО МОСКВА
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