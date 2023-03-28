Бородюк не стал комментировать назначение Клотета в «Торпедо»

Российский тренер Александр Бородюк высказался о назначении Хосепа Клотета на пост наставника «Торпедо». Напомним, ранее столичный клуб покинул Андрей Талалаев.

«Все вопросы к руководству клуба. Пусть «Торпедо» проведет с этим тренером три матча, и тогда дам развернутый комментарий», — приводит слова Бородюка «РБ Спорт».

После 20 туров «Торпедо» занимает последнюю строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе десять набранных очков. В предстоящем матче подопечные Клотета сыграют в гостях с «Ростовом», игра пройдет 2 апреля и начнется в 19:00 по московскому времени.