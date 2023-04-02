Бывший арбитр РПЛ Федотов заявил, что пенальти в ворота «Торпедо» назначен ошибочно

Бывший арбитр Российской премьер-лиги Игорь Федотов высказался об эпизоде, который произошёл на 31-й минуте матча между «Ростовом» и «Торпедо», когда в ворота столичного клуба был назначен 11-метровый удар, который по итогу не реализовал Дмитрий Полоз.

«31' минута, «Ростов» - «Торпедо»

Эх, Любимов.

Какие он повторы показывает, это ужас. Повторы из космоса и ни одного, который показывает где Комличенко прижимает руку Турищева.

На скрине и на повторах четко видно, как оба игрока придерживали друг друга руками. Комличенко в конечной фазе этого омента, прижал руку Турищева и упал

Никакого 11-метрового тут нет.

Правильное решение: продолжить игру», - написал Федотов в своём телеграм-канале.