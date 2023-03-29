Кавазашвили — о новом тренере «Торпедо»: «Непонятно, откуда взялся этот Клотет и что он из себя представляет»

Экс-вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о назначении испанского тренера Жозепа Клотета на пост главного тренера «Торпедо».

По мнению ветерана, Клотет не сможет повторить успех наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля, так как уровень команд несопоставим.

«Непонятно, откуда взялся этот Клотет и что он из себя представляет. Увидим несколько матчей и поймём, сможет ли этот специалист помочь «Торпедо». Будем надеяться, что да, но задача у него непростая», — цитирует Кавазашвили «РБ Спорт».

Напомним, ранее 45-летний Клотет работал в Италии, Испании, и Англии, где возглавлял такие команды, как «Бирмингем» и «Брешия».

После 20 туров РПЛ «Торпедо» занимает последнее 16-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 10 набранных очков.