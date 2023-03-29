Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кавазашвили — о новом тренере «Торпедо»: «Непонятно, откуда взялся этот Клотет и что он из себя представляет»

29 Марта 2023 • 13:36 Комментировать
Ростов
...
Торпедо Москва
02.04 19:00

Экс-вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о назначении испанского тренера Жозепа Клотета на пост главного тренера «Торпедо».

По мнению ветерана, Клотет не сможет повторить успех наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля, так как уровень команд несопоставим.

«Непонятно, откуда взялся этот Клотет и что он из себя представляет. Увидим несколько матчей и поймём, сможет ли этот специалист помочь «Торпедо». Будем надеяться, что да, но задача у него непростая», — цитирует Кавазашвили «РБ Спорт».

Напомним, ранее 45-летний Клотет работал в Италии, Испании, и Англии, где возглавлял такие команды, как «Бирмингем» и «Брешия».

После 20 туров РПЛ «Торпедо» занимает последнее 16-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 10 набранных очков.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Анзор Кавазашвили Жозеп Клотет
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РОСТОВ ТОРПЕДО МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Марта
15:01 · Россия. Премьер-лига
В «Урале» сообщили о возвращении Влута
14:58 · Россия. Премьер-лига
«Торпедо» примет «Факел» в «Лужниках»
14:50 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА показал видео о карьере Акинфеева видео
14:49 · Россия. Премьер-лига
Балахнин: «Карпин и Дзюба просто не могут воспринимать друг друга»
14:32 · Россия. Премьер-лига
Клотет: «Моя задача — построить в «Торпедо» скоростной динамичный футбол»
14:26 · Россия. Премьер-лига
Президент «Торпедо»: «Понимаем, что сохранение места в Премьер-лиге будет чудом»
14:22 · Россия. Премьер-лига
Ровно 20 лет назад состоялся дебют Акинфеева в ЦСКА
14:18 · Россия. Премьер-лига
Президент «Торпедо»: «Клотет будет выстаивать работу в долгосрочной перспективе»
14:06 · Россия. Премьер-лига
Агент Тюкавина — о сборной: «Считаю, что вызывают – уже хорошо»
13:59 · Россия. Премьер-лига
Широков: «Не очень понимаю стратегию «Краснодара»
13:51 · Кубок России
Широков – о «Зените»: «У меня вопрос к русским ребятам»
13:42 · Россия. Премьер-лига
Широков: «В «Ростове» сплочённый коллектив»
13:36 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили — о новом тренере «Торпедо»: «Непонятно, откуда взялся этот Клотет и что он из себя представляет»
13:30 · Россия. Первая лига
Василенко: «Сомнений в профессиональных и человеческих и качествах Ледяхова у меня нет»
13:16 · Россия. Премьер-лига
Булыкин отреагировал на награду Дзюбы
Все новости
Рекомендуем