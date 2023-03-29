Бывший президент «Торпедо»: «Те, кто назначил Клотета, должны быть готовы потом понести ответственность»

Бывший президент московского «Торпедо» прокомментировал последние новости из стана аутсайдера российского чемпионата, который заключил контракт с новым тренером. Жозеп Клотет будет пытаться навести порядок и спасти команду от вылета, но Александр Тукманов совсем не уверен, что у него получится.

- Не знаю этого специалиста. Надо понять, кто рекомендовал Клотета, кто будет потом нести за это ответственность. Понимаю, если бы они пригласили Хиддинка, было бы очевидно: специалист авторитетный, знающий, - цитирует слова Тукманова Rusfootball.info.

В следующем, двадцать первом туре российского чемпионата «Торпедо» сыграет на выезде с «Ростовом».