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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бывший президент «Торпедо»: «Те, кто назначил Клотета, должны быть готовы потом понести ответственность»

29 Марта 2023 • 00:22 Комментировать
Ростов
...
Торпедо Москва
02.04 19:00

Бывший президент московского «Торпедо» прокомментировал последние новости из стана аутсайдера российского чемпионата, который заключил контракт с новым тренером. Жозеп Клотет будет пытаться навести порядок и спасти команду от вылета, но Александр Тукманов совсем не уверен, что у него получится.

- Не знаю этого специалиста. Надо понять, кто рекомендовал Клотета, кто будет потом нести за это ответственность. Понимаю, если бы они пригласили Хиддинка, было бы очевидно: специалист авторитетный, знающий, - цитирует слова Тукманова Rusfootball.info.

В следующем, двадцать первом туре российского чемпионата «Торпедо» сыграет на выезде с «Ростовом». 

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Александр Тукманов Жозеп Клотет
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РОСТОВ ТОРПЕДО МОСКВА
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