Полоз провел 200-й матч за «Ростов» в РПЛ

Сегодня, 2 апреля, состоялся матч 21-го тура Российской премьер-лиги между «Ростовом» и московским «Торпедо». Победу со счётом 2:1 одержала команда с берегов Дона.

Полузащитник Дмитрий Полоз провел 200-й матч за «Ростов» - больше всех среди действующих игроков клуба. За это время футболист успел отметиться 50 забитыми мячами и 20 результативными передачами партнёрам по команде.

Стоит отметить, что Полоз не смог реализовать 11-метровый удар на 31-й минуте матча, голкипер столичного клуба Егор Бабурин отразил удар полузащитника.

Подопечные Валерия Карпина, которые идут на втором месте в турнирной таблице РПЛ, продолжают имеет отставание в семь очков от «Зенита».