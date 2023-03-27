Глебов – о матче с Ираком: «Лучшее событие для сборной России за последнее время»

Полузащитник сборной России и «Ростова» Данил Глебов поделился своими мыслями после уверенной победы сборной России над командой Ирака (2:0).

«Играть при своих болельщиках – совсем иное, нежели играть на выезде. Мне даже казалось, их было больше, нежели 23 тыс. Этот домашний матч, наверное, лучшее событие для нашей сборной за последнее время», - рассказал Глебов ТАСС.

Напомним, что на футбольном поле сборная России побеждала до вчерашнего дня в последний раз в прошлом сентябре. Это случилось в игре против сборной Кыргызстана в Бишкеке, та встреча завершилась победой россиян со счётом 2:1.

Отметим, что этот матч стал для сборной России первым домашним за 500 календарных дней.