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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Клотет: «Шокирован размерами и красотой Москвы»

29 Марта 2023 • 21:39 Комментировать
Ростов
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Торпедо Москва
02.04 19:00

Новый рулевой столичного «Торпедо», испанец Жозеп Клотет рассказал, что его приятно поразили размеры и красота города Москва.

«Я уже успел погулять по Москве, и меня шокировало то, насколько она большая и красивая. Я уже успел изучить историю города, меня она очень впечатлила. Невозможно было не влюбиться в Москву», - заявил Клотет «РИА Новости Спорт», добавив, что пока он приехал в новый город для жизни один, но в будущем обязательно перевезёт в столицу России свою семью.

Столичное «Торпедо», напомним, удивило российскую футбольную общественность выбором Клотета в качестве главного тренера вчера, 28 марта. Испанцу предстоит совершить настоящее чудо, чтобы его команда не покинула РПЛ в текущем сезоне, так как «чёрно-белые» замыкают турнирную таблицу чемпионата России с 10 набранными очками.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Жозеп Клотет
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РОСТОВ ТОРПЕДО МОСКВА
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