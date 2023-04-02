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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Как «Ростов» и «Торпедо» забивали голы один другого краше - видео видео

02 Апреля 2023 • 21:45 Комментировать
Ростов
2:1
Торпедо Москва
окончен

В заключительном матче 21-го тура Премьер-лиги встретились «Ростов» и «Торпедо». В конце первого тайма хозяева не забили пенальти и остались вдесятером после удаления Данила Глебова. Но в меньшинстве команда Валерия Карпина отметилась эффектными голевыми ударами Андрея Ланговича и Евгения Чернова, которые, по словам тренера, вообще никогда не забивают на тренировках. Не менее красиво поразили чужие ворота и гости, Давид Караев технично поразил дальнюю часть ворот от линии штрафной.

Как это было, смотрите в видеообзоре матча.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Ростов
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