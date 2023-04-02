Испортили дебют Пепу и рванули за «Зенитом»: «Ростов» в меньшинстве переборол «Торпедо»

«Ростов» и московское «Торпедо» сошлись в рамках чемпионата России. Встреча 21-го тура РПЛ состоялась 2 апреля на стадионе «Ростов Арена».

В последнем матче 21-го тура главный преследователь «Зенита» принимал худшую команду РПЛ. Перед «Ростовом» Валерия Карпина стояла задача максимально чёткая – победить аутсайдера, оторваться от «Спартака» на три балла и продолжить напрягать «Зенит». Выполнять задачу вышла мощная атакующая группа – Полоз, Щетинин, Байрамян, Комличенко. А «Торпедо» в ответ похвастало Пепом Клотетом на тренерской скамейке и через полтора месяца 40-летним Игорем Лебеденко в старте.

«Ростов» сразу же начал давить, забрал территорию, но остроты выжимать не получалось. По большей части опасными получались удары со средней и дальней дистанции. Полоз заставил Бабурина взлететь под перекладину, а Мелёхин просто испугал, послав мяч выше ворот. Зато получалось у «Ростова» то, что южане делают лучше всех по ходу сезона – зарабатывают пенальти.

Рядовая вроде бы борьба Комличенко и Турищева завершилась падением Николая, долгой паузой и назначением пенальти после просмотра видео. Но слишком уж «липовый» был пенальти, справедливость не могла допустить гола и подарила сейв Бабурину. Егор в блестящем прыжке парировал удар Полоза с 11 метров, сразу же отправив мяч за лицевую линию.

Ещё веселее стало в концовке тайма. Двумя ногами Даниил Глебов подкатил под Енина, через паузу заработав прямую красную карточку. Но только «Ростов» остался без капитана, как забил гол. Лангович на дуге штрафной площади получил мяч от Щетинина и шикарным ударом упаковал в «девятку» - 1:0.

Красивые голы в меньшинстве продолжились во втором тайме. После углового защитники «Торпедо» вынесли мяч, а Евгений Чернов его поймал метрах в 30 от ворот и мощнейшим ударом вернул в сетку. Бабурин даже не дёрнулся – 2:0. На это у «Торпедо» ответ нашёлся. Давид Караев пробежал полполя, приблизился к штрафной площади и технично закрутил мяч в верхний угол, не оставив шансов Песьякову – 2:1.

После гола «Торпедо» началась череда замен, подбившая темп матча, да и «Ростов» понимал, что лучше удержать минимальное преимущество, чем завершить игру в рискованных атаках. В итоге, так всё и получилось. «Ростов» Карпина в меньшинстве удержал минимальную победу над «Торпедо» Пепа Клотета и вырвался на чистое второе место, продолжив погоню за «Зенитом».