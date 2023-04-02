Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Испортили дебют Пепу и рванули за «Зенитом»: «Ростов» в меньшинстве переборол «Торпедо»

02 Апреля 2023 • 20:55 Комментировать
Ростов
2:1
Торпедо Москва
окончен

«Ростов» и московское «Торпедо» сошлись в рамках чемпионата России. Встреча 21-го тура РПЛ состоялась 2 апреля на стадионе «Ростов Арена».

Протокол игры  
Ростов2:1Торпедо Москва
(1:0) Лангович Андрей45'  
(2:0) Чернов Евгений53'  
  59'Караев Давид (2:1)
Песьяков СергейЛангович Андрей 87' (Терентьев Денис ( 87') Мелёхин ВикторОсипенко МаксимЧернов ЕвгенийЩетинин Кирилл 60' (Сильянов Александр ( 60') Глебов Данил  42'Миронов Алексей  84' 86' (Прохин Данила ( 86') Байрамян ХоренКомличенко Николай 70' (Голенков Егор ( 70') Полоз Дмитрий 60' (Селява Александр ( 60')
Запасные: Григорьев АлександрБочаров ПавелТугарев РоманЦулая МихаилКомаров ИванШанталий ДаниилМельников Степан
Бабурин ЕгорПрошкин ЕгорСамсонов Артём ВладимировичКожемякин ОлегЕнин Иван 45' (Чурич Марио ( 45') Караев Давид 83' (Стефанович Илья ( 83') Рязанцев АлександрНетфуллин Равиль 66' (Юзепчук Роман ( 66') Рейна ЙордиТурищев Максим  35' 66' (Андре Филипе ( 66') Лебеденко Игорь 72' (Жажа Коэльо ( 72')
Запасные: Савич ИгорРоганович БоянДовбня АлександрКаймаков МихаилКухарчук ИльяОрехов АлександрШляков Евгений
02 апреля. Стадион "Ростов Арена" (Ростов-на-Дону).

 

В последнем матче 21-го тура главный преследователь «Зенита» принимал худшую команду РПЛ. Перед «Ростовом» Валерия Карпина стояла задача максимально чёткая – победить аутсайдера, оторваться от «Спартака» на три балла и продолжить напрягать «Зенит». Выполнять задачу вышла мощная атакующая группа – Полоз, Щетинин, Байрамян, Комличенко. А «Торпедо» в ответ похвастало Пепом Клотетом на тренерской скамейке и через полтора месяца 40-летним Игорем Лебеденко в старте.

«Ростов» сразу же начал давить, забрал территорию, но остроты выжимать не получалось. По большей части опасными получались удары со средней и дальней дистанции. Полоз заставил Бабурина взлететь под перекладину, а Мелёхин просто испугал, послав мяч выше ворот. Зато получалось у «Ростова» то, что южане делают лучше всех по ходу сезона – зарабатывают пенальти.

Рядовая вроде бы борьба Комличенко и Турищева завершилась падением Николая, долгой паузой и назначением пенальти после просмотра видео. Но слишком уж «липовый» был пенальти, справедливость не могла допустить гола и подарила сейв Бабурину. Егор в блестящем прыжке парировал удар Полоза с 11 метров, сразу же отправив мяч за лицевую линию.

Ещё веселее стало в концовке тайма. Двумя ногами Даниил Глебов подкатил под Енина, через паузу заработав прямую красную карточку. Но только «Ростов» остался без капитана, как забил гол. Лангович на дуге штрафной площади получил мяч от Щетинина и шикарным ударом упаковал в «девятку» - 1:0.

Красивые голы в меньшинстве продолжились во втором тайме. После углового защитники «Торпедо» вынесли мяч, а Евгений Чернов его поймал метрах в 30 от ворот и мощнейшим ударом вернул в сетку. Бабурин даже не дёрнулся – 2:0. На это у «Торпедо» ответ нашёлся. Давид Караев пробежал полполя, приблизился к штрафной площади и технично закрутил мяч в верхний угол, не оставив шансов Песьякову – 2:1.

После гола «Торпедо» началась череда замен, подбившая темп матча, да и «Ростов» понимал, что лучше удержать минимальное преимущество, чем завершить игру в рискованных атаках. В итоге, так всё и получилось. «Ростов» Карпина в меньшинстве удержал минимальную победу над «Торпедо» Пепа Клотета и вырвался на чистое второе место, продолжив погоню за «Зенитом».
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Ростов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Крылья Советов Крылья Советов
Оренбург Оренбург
1
1
2.01 3.85 3.55
Видео
Окончен
Химки Химки
Краснодар Краснодар
0
6
4.50 4.10 1.74
Видео
Окончен
Факел Факел
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
0
2
5.40 4.00 1.65
Видео
Окончен
Ростов Ростов
Торпедо Москва Торпедо Москва
2
1
1.54 4.20 6.40
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 02 Апреля
20:57 · Россия. Первая лига
«Кубань» ушла из зоны вылета, дожав «Шинник»
20:40 · Россия. Премьер-лига
Юран 3 апреля будет назначен на пост главного тренера «Пари НН» слухи
20:30 · Россия. Премьер-лига
Юран прокомментировал информацию о том, что он скоро возглавит «Пари НН»
20:23 · Россия. Премьер-лига
«Торпедо» вернуло интригу в матч с «Ростовом» после красивого удара Караева
20:22 · Россия. Премьер-лига
Кордоба высказался о разгромной победе над «Химками»
20:16 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» в меньшинстве забил ещё один красивый гол в ворота «Торпедо»
19:58 · Россия. Премьер-лига
Бывший арбитр РПЛ Федотов заявил, что пенальти в ворота «Торпедо» назначен ошибочно
19:53 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» пробил 14-й пенальти в сезоне - это рекорд РПЛ 1
19:50 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» остался в меньшинстве, но всё же забил «Торпедо»
19:44 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис - о Дзюбе: «Локомотив» сорвал джекпот
19:37 · Россия. Премьер-лига
Как «Факел» не смог остановить ЦСКА - видео видео
19:34 · Россия. Премьер-лига
В ближайшее время Юран станет главным тренером «Пари НН» - источник слухи
19:28 · Россия. Первая лига
«Нефтехимик» прервал 6-матчевую серию неудач, обыграв «Арсенал»
19:28 · Россия. Премьер-лига
Федотов высказался после победы ЦСКА
19:25 · Россия. Премьер-лига
Смородская пожелала «Зениту» выиграть РПЛ
Все новости
Рекомендуем