Тукманов сомневается, что Клотет проявит себя в «Торпедо»

Экс-президент столичного «Торпедо» Александр Тукманов высказался о новом главном тренере «автозаводцев» Жозепе Клотете. О том, что испанец возглавил аутсайдера Премьер-лиги, стало известно 28 марта.

«Надо понять, кто порекомендовал «Торпедо» назначить Клотета и кто будет потом нести за его назначение ответственность», - рассказал Тукманов порталу Rusfootball, добавив, что вероятность того, что испанский тренер «выстрелит» со своим новым клубом крайне мала.

Ранее Клотет работал в итальянских клубах «Брешия» и СПАЛ.

«Понятно, если бы они пригласили Хиддинка. Это авторитетный, знающий своё дело тренер. А Клотет – «темная лошадка», - заключил Тукманов.