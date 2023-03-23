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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Алдонин: «Не факт, что три очка в матче с «Пари НН» помогут «Торпедо» спастись»

23 Марта 2023 • 09:23 Комментировать
Ростов
...
Торпедо Москва
02.04 19:00

Экс-полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин высказался о решении КДК РФС засчитать «Пари НН» техническое поражение в матче 20-го тура РПЛ против «Торпедо» со счётом 0:3.

Ранее «Торпедо» подало протест, посчитав, что полузащитник нижегородской команды Ярослав Михайлов не должен был выходить на поле в этой встрече из-за перебора жёлтых карточек.

По мнению Алдонина, техническое поражение — суровое дисциплинарное наказание, ставшее результатом ошибки людей, которые отвечают на ситуацию с карточками игроков. Тем не менее эксперт не считает, что три очка, добытые решением КДК, помогут «Торпедо» исправить текущее турнирное положение.

«Не факт, что эти три очка помогут спастись «Торпедо» — команда осталась без тренера. Сейчас если только эмоционально кто-то сможет каким-то образом повлиять на команду», — приводит слова Алдонина «Чемпионат».

После 20 туров РПЛ «Торпедо» занимает последнюю 16-ю строчку турнирной таблицы. «Пари НН», в свою очередь, располагается на 13-м месте.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Евгений Алдонин Пари НН
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