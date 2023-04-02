«Ростов» в меньшинстве забил ещё один красивый гол в ворота «Торпедо»

В эти минуты продолжается заключительный матч 21-го тура Премьер-лиги, в котором встречаются «Ростов» с «Торпедо». «Автозаводцы» получили лишнего игрока под конец первого тайма, но это пока обернулось только двумя пропущенными голами. Андрей Лангович отметился красивым ударом в девятку, а на 53-й минуте команда Валерия Карпина развила успех. Евгений Чернов поймал мяч на ногу метрах в 30 от ворот противника и плотно низом пробил в правый угол ворот, а голкипер даже не дернулся.

Счет стал 2:0, «Ростов» закрепляется на второе место, а соперник остается последним.