Клотет высказался об отстранении российского футбола от международных турниров

Наставник столичного «Торпедо» Жозеп Клотет высказался об отстранении российского футбола от европейских соревнований.

«Мы в «Торпедо» далеко от того, чтобы квалифицироваться на международные соревнования. У «Торпедо» сейчас другая цель и она мало зависит от международной обстановки», — заявил испанский специалист в интервью изданию «РБ Спорт». Клотет также отметил, что ситуация в российском футболе сложная, поскольку спортсмены хотят участвовать в турнирах высокого уровня.

Напомним, что Жозеп возглавил «Торпедо» вчера, 28 марта, сменив Андрея Талалаева. Весь российский футбол отстранён от участия в европейских турнирах с февраля прошлого года.