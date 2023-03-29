Президент «Торпедо»: «Клотет будет выстаивать работу в долгосрочной перспективе»

Президент «Торпедо» Ярослав Савин высказался о назначении Жозепа Клотета на пост главного тренера команды.

По словам Савина, испанский специалист был приглашён на длительный срок. Напомним, что в «Торпедо» Клотет сменил российского тренера Андрея Талалаева.

«Соглашение с клубом рассчитано не до конца сезона. Мы рассказали, к чему «Торпедо» хочет прийти. Жозеп будет выстаивать работу в долгосрочной перспективе», — цитирует Савина «РБ Спорт».

Соглашение 45-летнего Клотета с «Торпедо» рассчитано до лета 2025 года. Ранее он работал в Испании, Италии и Англии.

После 20 туров РПЛ «автозаводцы» расположились на последнем 16-м месте в турнирной таблице, набрав 10 очков.