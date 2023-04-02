«Ростов» остался в меньшинстве, но всё же забил «Торпедо»

Концовка первого тайма матча 21-го тура Премьер-лиги между «Ростовом» и «Торпедо» получилась очень событийной. Николай Комличенко в борьбе с защитником упал и заработал очередной пенальти для своей команды. Дмитрий Полоз с точки пробил в перчатки голкиперу. Вскоре Данил Глебов был удален с поля, оставив ростовчан вдесятером, но даже в такой ситуации они открыли счет. Андрей Лангович в касание из-за пределов штрафной площади вколотил мяч в левую девятку ворот «Торпедо».

Счет стал 1:0. Почитать текстовую трансляцию можно на LiveResult.ru.