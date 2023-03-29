Новый тренер «Торпедо» Клотет задумался об изучении русского языка

Новый наставник столичного «Торпедо» Жозеп Клотет высказался о том, что в будущем он, возможно, выучит русский язык.

«Если я приехал сюда надолго, то мне надо выучить язык. Знаю, он довольно трудный. Сам знаю 5-6 языков, у меня уходило примерно 6–8 месяцев, чтобы освоить новый язык», - заявил Клотет «Матч ТВ», добавив, что за свои двое суток в «Торпедо» он успел выучить приветствия на русском языке и слова благодарности.

О назначении Клотета на тренерский мостик вчера объявила пресс-служба столичных «автозаводцев». На данный момент команда по-прежнему замыкает турнирную таблицу чемпионата России.