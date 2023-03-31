Игроки «Торпедо» будут получать двойные премиальные за победы

До конца текущего розыгрыша РПЛ футболисты «Торпедо» смогут получать двойные премиальные за победы.

Как сообщает «РБ Спорт», московский клуб хочет стимулировать своих игроков, которые сейчас ведут борьбу за сохранение прописки в высшем дивизионе российского футбола.

После 20 туров чемпионата России «Торпедо» занимает последнее 16-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 10 набранных очков. Свой следующий матч «автозаводцы» проведут в воскресенье, 2 апреля, против «Ростова». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.

Напомним, что 28 марта москвичей возглавил испанский тренер Жозеп Клотет, сменивший на этом посту Андрея Талалаева.