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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Игроки «Торпедо» будут получать двойные премиальные за победы

31 Марта 2023 • 10:26 Комментировать
Ростов
...
Торпедо Москва
02.04 19:00

До конца текущего розыгрыша РПЛ футболисты «Торпедо» смогут получать двойные премиальные за победы.

Как сообщает «РБ Спорт», московский клуб хочет стимулировать своих игроков, которые сейчас ведут борьбу за сохранение прописки в высшем дивизионе российского футбола.

После 20 туров чемпионата России «Торпедо» занимает последнее 16-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 10 набранных очков. Свой следующий матч «автозаводцы» проведут в воскресенье, 2 апреля, против «Ростова». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.

Напомним, что 28 марта москвичей возглавил испанский тренер Жозеп Клотет, сменивший на этом посту Андрея Талалаева.  

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва
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РОСТОВ ТОРПЕДО МОСКВА
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