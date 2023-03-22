Футбольный эксперт Валерий Масалитин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался об уходе Андрея Талалаева из «Торпедо».

- Андрей Талалаев расторг контракт с «Торпедо» по обоюдному согласию. Насколько это неожиданный факт для вас?

- Конечно, это неожиданность. Надо было решать вопросы с тренером зимой, чтобы он мог подготовить команду. А если ты начал работу, то надо доводить дело до конца. Эта чехарда ни к чему хорошему не приведет. Это чем-то напоминает «Химки». Там вообще непонятно что и как. Если взять предысторию «автозаводцев», команда вышла в РПЛ. Бородюк требовал усиления. Ему обещали новых футболистов. Но стартовали слабо, команда по составу была не готова к РПЛ, и он, как нормальный человек, ушел. Пришел Талалаев. Видно, ему что-то обещали, но ничего сделано не было. Думаю, что «Торпедо» будет трудно сохранить прописку в РПЛ.

- Пишут, что одной из причин ухода Талалаева является срыв сборов в Краснодаре. Насколько это веская причина?

- Возможно, это стало последней каплей. Просто так не уходят. Сорвались сборы, но это не заграничные сборы, это не причина. Думаю, там все намного глубже. Наверное, главный тренер не дождался от руководства укрепления состава. Все это наслаивается.

- Думаете, Талалаев без усиления не видел смысла продолжать работать?

- Много чего происходит в нашем футболе. Люди взялись за что-то, рассчитывали на одну сумму. А сейчас, видимо, деньги совсем другие. С ними лучше быть наверху в ФНЛ, чем биться за сохранение прописки в РПЛ. Если клуб не готов к этой лиге, зачем сюда идти? Понятно, что надо все это осмыслить. Так не годится. У нас есть пять-шесть команд финансово благополучных, остальные мучаются. Они постоянно ждут, дадут им деньги или нет. Пусть будет меньше денег, зато стабильность.

- Трудно будет найти замену Талалаеву? Не каждый тренер пойдет в команду, у которой практически нет шансов спастись от вылета в ФНЛ.

- Сейчас сделают кому-то предложение, а что толку? Никого из игроков не заявишь. Человек готовил команду по одной схеме, и теперь ее надо менять или корректировать. Есть пример перед глазами – «Химки». Они прыгают из одной игровой модели к другой и в итоге вообще ничего не понятно. Поговаривают, что Гогниева менять собираются. А смысл? Для того чтобы менять схемы, нужны подходящие футболисты.

- Пишут, что одним из кандидатов на пост тренера является Юран. Он уже спасал «Химки». Это неплохой вариант для «Торпедо»?

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- Думаю, что даже мастерства Юрана не хватит. Если бы была пауза, и Юран готовил команду, тогда другое дело. Все равно не будет усиления, которое необходимо. Это же не недельный цикл. Когда есть два месяца на подготовку, это другое. А тут еще надо разобраться, что за футболисты в команде, и кто на что способен.

- С таким составом нереально спастись?

- Естественно. Все нормальные люди думали, что придут новые игроки. Если есть трансферы, тогда можно претендовать на что-то. Хотя бы на сохранение прописки. Уже все признали, что этот состав не годится для РПЛ.

- КДК РФС присудил «Пари НН» техническое поражение в матче с «Торпедо», в копилке которого стало 10 очков. То есть, 7 очков от зоны стыков. Есть шансы спастись при таком раскладе, ведь еще треть чемпионата играть?

- Если всем будут присуждать поражения, то могут спастись. А по игре будет тяжело выбраться на спасительное место.

- В следующем туре «Торпедо» играет с «Ростовом» на выезде. Мало шансов на очки?

- Шансы есть, пока игра не завершена. Как ими воспользоваться, другой вопрос. Не красят клуб такие истории, когда идет тренерская чехарда. Талалаев тоже скачет из одного клуба в другой. Ну было же видно, в каком состоянии «Торпедо». Без усиления этот клуб был обречен. Наверное, ему что-то пообещали, раз он согласился на такую работу. А просто так принимать команду, которая на дне, никто не будет.

Елена Григорьевская