Бывший российский футболист Максим Деменко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал уход Андрея Талалаева с поста главного тренера «Торпедо».

«Неожиданная новость. Талалаев все время говорил, что команда будет стараться и биться. Видимо, пошли какие-то внутренние разговоры. Осталось 10 туров. Возможно, это просто позиция клуба. Талалаев - очень интересный наставник, на самом деле. Не знаю даже, что правильно в такой ситуации. «Торпедо» будет очень тяжело оставшуюся часть сезона. Интересно послушать мнение об увольнении самого Талалаева.

Талалаев - очень квалифицированный тренер. Я думаю, что на следующий сезон без работы он не останется. Предложения в любом случае будут. Он приходил в команды и мотивировал их, придавал что-то свое», - сказал Деменко.