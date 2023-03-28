Мор: «Не хочется сразу критиковать Клотета»

Бывший спартаковец Эдуард Мор выразил сомнение в том, что испанец Жозеп Клотет сможет помочь столичному «Торпедо» за 10 оставшихся туров чемпионата России сохранить место в Премьер-лиге. Однако критиковать Клотета прямо сейчас он не намерен.

«Не хочется так сразу его критиковать, можно вспомнить Гильермо Абаскаля – его не многие знали до назначения в «Спартак». Правда, перед ним не стояла задача срочно команду спасать от вылета», - цитирует Мора «Матч ТВ».

Эксперт добавил, что специалист, который приходит в команду-аутсайдера Премьер-лиги, должен максимально быть погружен в тонкости РПЛ.

О назначении испанского специалиста пресс-служба «автозаводцев» объявила сегодня днём. В ближайшие выходные московскому клубу предстоит встреча с одним из лидеров чемпионата России – «Ростовом» Валерия Карпина.