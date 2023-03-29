Президент «Торпедо»: «Понимаем, что сохранение места в Премьер-лиге будет чудом»

Ярослав Савин, занимающий должность президента «Торпедо», высказался на тему шансов команды остаться в топ-дивизионе.

«Мы реалисты. Понимаем, какое место у команды, сколько набранных очков. Понимаем, что сохранение места в Премьер-лиге будет чудом. Но пока будут математические шансы, будем бороться», - сказал Савин журналистам.

«Торпедо» сейчас занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России. После 20 сыгранных туров команда имеет 10 зачётных баллов в своём активе.

Как известно, во вторник «Торпедо» объявило о назначении Жозепа Клотета на должность главного тренера.