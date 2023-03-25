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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Иранский хавбек Эззатоллахи поддержал возможный переход России в АФК

25 Марта 2023 • 09:51 Комментировать
Ростов
...
Торпедо Москва
02.04 19:00

Некогда центральный полузащитник «Ростова», «Анжи» и «Амкара» Саид Эззатоллахи оценил переход РФС в АФК (Азиатскую футбольную конфедерацию), который всё ещё возможен.

«Я знаю мало информации о возможном переход России в Азию, но, думаю, переход России усилит АФК и повысит уровень конкуренции в азиатских соревнованиях», - цитирует игрока «РБ Спорт».

Напомним, что Эззатоллахи является игроком сборной Ирана, которая в минувший четверг, 23 марта сыграла вничью дома против сборной России – 1:1.

Переход РФС в АФК очень широко обсуждался в конце прошлого календарного года, однако шансы перейти в Азиатскую конфедерацию ныне остаются лишь гипотетическими.

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Евро-Футбол.Ру,
Саид Эззатоллахи Переход РФС в АФК
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