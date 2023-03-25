Иранский хавбек Эззатоллахи поддержал возможный переход России в АФК

Некогда центральный полузащитник «Ростова», «Анжи» и «Амкара» Саид Эззатоллахи оценил переход РФС в АФК (Азиатскую футбольную конфедерацию), который всё ещё возможен.

«Я знаю мало информации о возможном переход России в Азию, но, думаю, переход России усилит АФК и повысит уровень конкуренции в азиатских соревнованиях», - цитирует игрока «РБ Спорт».

Напомним, что Эззатоллахи является игроком сборной Ирана, которая в минувший четверг, 23 марта сыграла вничью дома против сборной России – 1:1.

Переход РФС в АФК очень широко обсуждался в конце прошлого календарного года, однако шансы перейти в Азиатскую конфедерацию ныне остаются лишь гипотетическими.