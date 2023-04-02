Лангович: «Видели, как сыграл «Спартак», но мы ориентируемся только на себя»

Лучший футболист матча «Ростов» - «Торпедо» (2:1) Андрей Лангович поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Победа в домашнем матче, забитый мяч в очень важный момент и приз лучшему игроку матча, что это за эмоции?

- Эмоции самые положительные. Главное для нас в этом матче была победа, то есть, у нас все мысли были об этой игре и трех очках. Я рад, что мне удалось помочь команде и добыть три очка, эмоции 100% положительные.

- То, как действовал «Ростов» после перерыва с учетом удаления, насколько всё соответствовало ожиданиям Валерия Карпина от вас?

- Я считаю, что мы все установки выполнили, строго сыграли в обороне во втором тайме, как он говорил в перерыве. У нас произошли некоторые перестановки, мы вышли и хорошо сыграли в обороне и выиграли этот матч.

- «Торпедо» - команда, которой нужно кусаться, бороться в каждом матче и уйти из нижней части турнирной таблицы. Чем-то соперник удивил по игре, тем более что команду недавно возглавил новый главный тренер?

- То же самое мы, мы не знали, как играть из-за их нового главного тренера. Мы отталкивались от себя в этом матче.

- Результат «Спартака» в этом туре в голове держали?

- Мы видели, как он сыграл, но мы ориентируемся только на себя, надо было выигрывать и все.