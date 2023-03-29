Клотет назвал лучших тренеров РПЛ

Главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет, возглавивший команду вчера, 28 марта, назвал лучших тренеров Российской премьер-лиги.

«Из испанцев — Абаскаль. Также отмечу серба Йокановича из «Динамо». Но особенно хотелось бы выделить тренера «Ростова» и сборной России — Валерия Карпина. Он пропагандирует умный и агрессивный футбол», — цитирует Клотета Sport24.

Испанец признался, что уважает Карпина не только как тренера, но и как футболиста. Клотет отметил, что нынешний наставник сборной России был умным, техничным и уверенным в себе игроком.

Напомним, в период с 1994 по 2005 год Карпин выступал за такие испанские клубы, как «Реал Сосьедад», «Валенсия» и «Сельта».