Президент «Торпедо» рассказал, почему клуб расстался с Талалаевым

Президент «Торпедо» Ярослав Савин объяснил, почему Андрей Талалаев покинул пост главного тренера команды.

Напомним, Талалаев покинул «Торпедо» 22 марта, а на его место московский клуб пригласил испанского специалиста Жозепа Клотета. По словам Савина, решение о расставании с российским тренером было принято после игры 20-го тура РПЛ против «Пари НН».

«Мы понимали, что надо что-то менять. Работа проведена прежним штабом большая, но дальше достичь целей у нас вместе не получалось. Ответственность за это на клубе и руководстве. У нас к Талалаеву и его штабу нет претензий», — приводит слова Савина «РБ Спорт».

После 20 туров РПЛ «Торпедо» занимает последнее 16-е место в турнирной таблице, набрав 10 очков. Талалаев возглавлял «автозаводцев» с октября прошлого года.